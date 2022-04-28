Программа передач НТВ на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 28 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



28.04.2022



05:00 Мухтар. Новый след. «Бриллиантовая блузка». «Красотка и книголюб»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Фейерверк отменяется», 1-я и 2-я серии. «Фабрика фейков», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Фейерверк отменяется», 1-я и 2-я серии. «Фабрика фейков», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Измена на пороге

19:00 Сегодня

19:50 ЧП. Расследование

20:15 Практикант-2. 1-я - 4-я серии

00:20 Сегодня в Москве

00:45 Поздняков

01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет все болезни будут лечить гипнозом

01:45 Пёс-5. «Суперстар». «Секта». «Ангел». «Циклоп». «Веселая вдова» («Пёс-6»)

03:30 Страховщики. «По любви». «Контрабанда»



В программе передач возможны изменения.