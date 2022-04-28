Программа передач НТВ на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 28 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
28.04.2022
05:00 Мухтар. Новый след. «Бриллиантовая блузка». «Красотка и книголюб»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Фейерверк отменяется», 1-я и 2-я серии. «Фабрика фейков», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Фейерверк отменяется», 1-я и 2-я серии. «Фабрика фейков», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Измена на пороге
19:00 Сегодня
19:50 ЧП. Расследование
20:15 Практикант-2. 1-я - 4-я серии
00:20 Сегодня в Москве
00:45 Поздняков
01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет все болезни будут лечить гипнозом
01:45 Пёс-5. «Суперстар». «Секта». «Ангел». «Циклоп». «Веселая вдова» («Пёс-6»)
03:30 Страховщики. «По любви». «Контрабанда»
В программе передач возможны изменения.