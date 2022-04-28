Программа передач Пятого канала на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 28 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



28.04.2022



05:00 Известия

05:25 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии

07:55 Наркомовский обоз. 1-я серия

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Наркомовский обоз. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Батальон. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Агентство Алиби

18:50 Условный мент-3. Черная метка

19:35 След. По волчьим законам

20:20 След. Операция

21:00 След. Души прекрасные порывы

21:45 След. 200 лишних шагов

22:25 След. Влогеры тоже плачут

23:10 Свои-4. Невидимый гость

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Сделай погромче

01:10 След. Стая товарищей

01:50 След. Холодное солнце

02:25 След. Ни у кого не будет неприятностей

03:05 Детективы. Грузовичок с секретом

03:35 Детективы. Бессеребреник

04:05 Батальон. 1-я серия

04:55 Батальон. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.