Программа передач Пятого канала на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 28 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
28.04.2022
05:00 Известия
05:25 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии
07:55 Наркомовский обоз. 1-я серия
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Наркомовский обоз. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Батальон. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Агентство Алиби
18:50 Условный мент-3. Черная метка
19:35 След. По волчьим законам
20:20 След. Операция
21:00 След. Души прекрасные порывы
21:45 След. 200 лишних шагов
22:25 След. Влогеры тоже плачут
23:10 Свои-4. Невидимый гость
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Сделай погромче
01:10 След. Стая товарищей
01:50 След. Холодное солнце
02:25 След. Ни у кого не будет неприятностей
03:05 Детективы. Грузовичок с секретом
03:35 Детективы. Бессеребреник
04:05 Батальон. 1-я серия
04:55 Батальон. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.