Программа передач Домашний на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 28 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
28.04.2022
04:40 Давай разведёмся!
05:10 Пять ужинов
05:25 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»
13:25 Порча. Прищепка
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Сердце волнуется
15:05 Компаньонка. 1-я - 4-я серии
19:00 Живая вода. 1-я - 4-я серии
22:40 Женский доктор-3. 17-я и 18-я серии
00:30 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»
01:20 Порча. Прищепка
01:45 Знахарка
02:10 Верну любимого. Сердце волнуется
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.