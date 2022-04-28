Программа передач Домашний на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 28 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



28.04.2022



04:40 Давай разведёмся!

05:10 Пять ужинов

05:25 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»

13:25 Порча. Прищепка

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Сердце волнуется

15:05 Компаньонка. 1-я - 4-я серии

19:00 Живая вода. 1-я - 4-я серии

22:40 Женский доктор-3. 17-я и 18-я серии

00:30 Понять. Простить. «Под знаком скорпиона». «Семейный триллер»

01:20 Порча. Прищепка

01:45 Знахарка

02:10 Верну любимого. Сердце волнуется

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.