Программа передач ТНТ на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 28 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
28.04.2022
04:25 Открытый микрофон. Сезон 4. 86-я серия - «Финал«
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я - 10-я серии
08:30 Перезагрузка. 501-я серия
09:00 Золото Геленджика. 13-я серия
10:00 Золото Геленджика. 14-я серия
11:00 Универ. Новая общага. 24-я - 31-я серии
15:00 Ольга. Сезон 4. 64-я - 66-я серии
16:30 Ольга. Сезон 4. 67-я - 69-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 219-я - 222-я серии
20:00 Семья. 19-я серия
20:30 Семья. 20-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. 8-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия
23:00 Счастливого нового дня смерти
01:00 Хорошие мальчики
02:25 Импровизация. Сезон 2. 15-я серия
03:15 Comedy Баттл. Суперсезон. 6-я серия
04:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 87-я серия
04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 88-я серия
В программе передач возможны изменения.