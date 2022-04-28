Программа передач ТНТ на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 28 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



28.04.2022



04:25 Открытый микрофон. Сезон 4. 86-я серия - «Финал«

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я - 10-я серии

08:30 Перезагрузка. 501-я серия

09:00 Золото Геленджика. 13-я серия

10:00 Золото Геленджика. 14-я серия

11:00 Универ. Новая общага. 24-я - 31-я серии

15:00 Ольга. Сезон 4. 64-я - 66-я серии

16:30 Ольга. Сезон 4. 67-я - 69-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 219-я - 222-я серии

20:00 Семья. 19-я серия

20:30 Семья. 20-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. 8-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия

23:00 Счастливого нового дня смерти

01:00 Хорошие мальчики

02:25 Импровизация. Сезон 2. 15-я серия

03:15 Comedy Баттл. Суперсезон. 6-я серия

04:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 87-я серия

04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 88-я серия



В программе передач возможны изменения.