Программа передач СТС на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 28 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
28.04.2022
05:00 Воронины. Сезон 18. 22-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 6. 9-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 274-я - 276-я серии
06:05 Три кота. Сокровища Египта
06:10 Три кота
06:15 Три кота
06:20 Три кота. Талант Нудика
06:25 Три кота. Теннис с папой
06:30 Три кота. Маленькие гонки
06:35 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны
07:00 Том и Джерри
07:55 Сёстры. 18-я и 19-я серии
09:00 Гранд. Сезон 5. 13-я - 21-я серии
13:35 Шестой день
16:00 Угнать за 60 секунд
18:30 Сёстры. 18-я и 19-я серии
19:30 Сёстры. 20-я серия
20:00 Хэнкок
21:45 Миссия невыполнима: Последствия
00:40 Шестой день
02:40 Воронины. Сезон 18. 17-я - 18-я серии
03:25 Воронины. Сезон 18. 21-я - 24-я серии
В программе передач возможны изменения.