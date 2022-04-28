Программа передач СТС на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 28 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



28.04.2022



05:00 Воронины. Сезон 18. 22-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 6. 9-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 274-я - 276-я серии

06:05 Три кота. Сокровища Египта

06:10 Три кота

06:15 Три кота

06:20 Три кота. Талант Нудика

06:25 Три кота. Теннис с папой

06:30 Три кота. Маленькие гонки

06:35 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны

07:00 Том и Джерри

07:55 Сёстры. 18-я и 19-я серии

09:00 Гранд. Сезон 5. 13-я - 21-я серии

13:35 Шестой день

16:00 Угнать за 60 секунд

18:30 Сёстры. 18-я и 19-я серии

19:30 Сёстры. 20-я серия

20:00 Хэнкок

21:45 Миссия невыполнима: Последствия

00:40 Шестой день

02:40 Воронины. Сезон 18. 17-я - 18-я серии

03:25 Воронины. Сезон 18. 21-я - 24-я серии



В программе передач возможны изменения.