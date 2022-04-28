Программа передач Матч ТВ на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 28 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



28.04.2022



05:00 Голевая неделя

05:30 Человек из футбола

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Вильярреал» (Испания)

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

13:55 «Пароль «Рыба-меч»

15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Енисей» (Красноярский край) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

17:55 Новости

18:00 Все на Матч!

18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Металлург». Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига Конференций. 1/2 финала. «Лестер» (Англия) - «Рома» (Италия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Вест Хэм» (Англия) - «Айнтрахт» (Германия). Прямой эфир

02:40 Есть тема!

03:00 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Унион Ла-Калера» (Чили) - «Сантос» (Бразилия). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.