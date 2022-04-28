Программа передач Матч ТВ на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 28 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
28.04.2022
05:00 Голевая неделя
05:30 Человек из футбола
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Вильярреал» (Испания)
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
13:55 «Пароль «Рыба-меч»
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Енисей» (Красноярский край) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
17:55 Новости
18:00 Все на Матч!
18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - «Металлург». Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига Конференций. 1/2 финала. «Лестер» (Англия) - «Рома» (Италия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Вест Хэм» (Англия) - «Айнтрахт» (Германия). Прямой эфир
02:40 Есть тема!
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Унион Ла-Калера» (Чили) - «Сантос» (Бразилия). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.