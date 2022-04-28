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Программа передач канала Звезда на 28 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на завтра, 28 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

28.04.2022

04:00 Немец. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:35 Огарева, 6
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Немец. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 Война миров. Чешский капкан. Битва интересов
21:25 Код доступа
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 Легенды кино. Василий Ливанов
23:40 Петровка, 38
01:30 Торпедоносцы
03:05 Маресьев: продолжение легенды
03:55 Оружие Победы
04:10 Немец. 5-я и 6-я серии

В программе передач возможны изменения.









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