Программа передач канала Звезда на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 28 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



28.04.2022



04:00 Немец. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:35 Огарева, 6

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Немец. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 Война миров. Чешский капкан. Битва интересов

21:25 Код доступа

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 Легенды кино. Василий Ливанов

23:40 Петровка, 38

01:30 Торпедоносцы

03:05 Маресьев: продолжение легенды

03:55 Оружие Победы

04:10 Немец. 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.