Программа передач Золотая коллекция на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 28 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
28.04.2022
04:25 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Семейные ценности»
05:55 Ты - мне, я - тебе
07:20 Трактористы
08:50 Жених с того света
09:45 Цветы запоздалые
11:35 Тридцать три
12:55 Не горюй!
14:35 Отставной козы барабанщик
15:55 Человек с бульвара Капуцинов
17:45 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Шесть миллионов свидетелей»
19:20 Иван Васильевич меняет профессию
21:00 Большая перемена
01:45 Пена
03:05 Я шагаю по Москве
04:20 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Шесть миллионов свидетелей»
В телепрограмме передач возможны изменения.