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Программа передач Золотая коллекция на 28 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 28 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

28.04.2022

04:25 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Семейные ценности»
05:55 Ты - мне, я - тебе
07:20 Трактористы
08:50 Жених с того света
09:45 Цветы запоздалые
11:35 Тридцать три
12:55 Не горюй!
14:35 Отставной козы барабанщик
15:55 Человек с бульвара Капуцинов
17:45 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Шесть миллионов свидетелей»
19:20 Иван Васильевич меняет профессию
21:00 Большая перемена
01:45 Пена
03:05 Я шагаю по Москве
04:20 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Шесть миллионов свидетелей»

В телепрограмме передач возможны изменения.









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