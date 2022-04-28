Программа передач Золотая коллекция на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 28 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



28.04.2022



04:25 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Семейные ценности»

05:55 Ты - мне, я - тебе

07:20 Трактористы

08:50 Жених с того света

09:45 Цветы запоздалые

11:35 Тридцать три

12:55 Не горюй!

14:35 Отставной козы барабанщик

15:55 Человек с бульвара Капуцинов

17:45 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Шесть миллионов свидетелей»

19:20 Иван Васильевич меняет профессию

21:00 Большая перемена

01:45 Пена

03:05 Я шагаю по Москве

04:20 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Шесть миллионов свидетелей»



В телепрограмме передач возможны изменения.