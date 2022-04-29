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Программа передач Первого канала на 29 апреля 2022 года


Телепрограмма Первого канала на 29 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.

29.04.2022

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:40 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал
23:55 Дэниел Дэй-Льюис. Наследник
01:00 Информационный канал

В программе передач возможны изменения.









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