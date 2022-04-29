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Программа передач ТВЦ на 29 апреля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 29 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

29.04.2022

04:40 Актёрские драмы. Борьба за роль
05:25 Мой герой. Николай Иванов
06:00 Настроение
08:25 Москва резиновая
08:55 Заговор небес. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Заговор небес. 4-я серия
12:40 Смерть не танцует одна. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Смерть не танцует одна. 3-я - 4-я серии
16:35 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я серия
17:50 События
18:05 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 2-я серия
18:30 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 1-я - 2-я серии
20:15 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 1-я - 2-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой»
00:00 Приют комедиантов. С Праздничком!
00:40 Некрасивая подружка-3. Дело о четырёх блондинках. 1-я - 2-я серии
02:10 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 1-я - 2-я серии
03:40 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 1-я - 2-я серии

В программе передач возможны изменения.









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