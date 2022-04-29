Программа передач ТВЦ на 29 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 29 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



29.04.2022



04:40 Актёрские драмы. Борьба за роль

05:25 Мой герой. Николай Иванов

06:00 Настроение

08:25 Москва резиновая

08:55 Заговор небес. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Заговор небес. 4-я серия

12:40 Смерть не танцует одна. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Смерть не танцует одна. 3-я - 4-я серии

16:35 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я серия

17:50 События

18:05 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 2-я серия

18:30 Некрасивая подружка-8. Сердце зверя. 1-я - 2-я серии

20:15 Некрасивая подружка-9. Страшная, страшная сказка. 1-я - 2-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой»

00:00 Приют комедиантов. С Праздничком!

00:40 Некрасивая подружка-3. Дело о четырёх блондинках. 1-я - 2-я серии

02:10 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 1-я - 2-я серии

03:40 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 1-я - 2-я серии



В программе передач возможны изменения.