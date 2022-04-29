Программа передач НТВ на 29 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 29 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



29.04.2022



05:00 Мухтар. Новый след

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить батю», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Цена победы», 1-я и 2-я серии («Морские дьяволы. Дальние рубежи»)

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Жди меня

20:50 Страна талантов

23:15 «Своя правда» с Романом Бабаяном

00:55 Захар Прилепин. Уроки русского

01:20 Квартирный вопрос

02:15 Их нравы

02:45 Страховщики. «Жестокость». «Чужие деньги». «Жажда справедливости»



В программе передач возможны изменения.