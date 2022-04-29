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Программа передач НТВ на 29 апреля 2022 года


Телепрограмма НТВ на 29 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

29.04.2022

05:00 Мухтар. Новый след
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Убить батю», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Цена победы», 1-я и 2-я серии («Морские дьяволы. Дальние рубежи»)
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Жди меня
20:50 Страна талантов
23:15 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00:55 Захар Прилепин. Уроки русского
01:20 Квартирный вопрос
02:15 Их нравы
02:45 Страховщики. «Жестокость». «Чужие деньги». «Жажда справедливости»

В программе передач возможны изменения.









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