Программа передач Домашний на 29 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 29 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



29.04.2022



04:15 Давай разведёмся!

05:05 Пять ужинов

05:20 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Чужой ребенок». «Напрасная жертва»

13:20 Порча. Ракушка

13:50 Знахарка

14:25 Верну любимого. С чистого листа

15:00 Я заплачу завтра. 1-я - 4-я серии

19:00 Почти вся правда. 1-я - 4-я серии

22:45 Женский доктор-3. 19-я и 20-я серии

00:35 Мама моей дочери. 1-я - 4-я серии

03:40 Понять. Простить. «Чужой ребенок». «Напрасная жертва»

04:30 Порча. Ракушка

04:55 Знахарка



В телепрограмме возможны изменения.