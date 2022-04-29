Программа передач Домашний на 29 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 29 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
29.04.2022
04:15 Давай разведёмся!
05:05 Пять ужинов
05:20 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Чужой ребенок». «Напрасная жертва»
13:20 Порча. Ракушка
13:50 Знахарка
14:25 Верну любимого. С чистого листа
15:00 Я заплачу завтра. 1-я - 4-я серии
19:00 Почти вся правда. 1-я - 4-я серии
22:45 Женский доктор-3. 19-я и 20-я серии
00:35 Мама моей дочери. 1-я - 4-я серии
03:40 Понять. Простить. «Чужой ребенок». «Напрасная жертва»
04:30 Порча. Ракушка
04:55 Знахарка
В телепрограмме возможны изменения.