Программа передач ТНТ на 29 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 29 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



29.04.2022



04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 88-я серия

05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я - 14-я серии

09:00 Путешествие к центру Земли

10:45 Путешествие-2: Таинственный остров

12:40 Универ. Новая общага. 32-я - 36-я серии

15:10 Ольга. Сезон 4. 68-я - 73-я серии

18:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия

19:00 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 219-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 740-я серия

22:00 Comedy Баттл. 13-я серия

23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 53-я серия

00:00 Такое кино! 419-я серия

00:30 Холостяк. Сезон 9. 7-я серия

01:50 Импровизация. Сезон 2. 16-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 2. 17-я серия

03:25 Comedy Баттл. Суперсезон. 7-я серия

04:15 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 89-я серия



В программе передач возможны изменения.