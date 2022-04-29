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Программа передач ТНТ на 29 апреля 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 29 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

29.04.2022

04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 88-я серия
05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я - 14-я серии
09:00 Путешествие к центру Земли
10:45 Путешествие-2: Таинственный остров
12:40 Универ. Новая общага. 32-я - 36-я серии
15:10 Ольга. Сезон 4. 68-я - 73-я серии
18:00 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия
19:00 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 219-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 740-я серия
22:00 Comedy Баттл. 13-я серия
23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 53-я серия
00:00 Такое кино! 419-я серия
00:30 Холостяк. Сезон 9. 7-я серия
01:50 Импровизация. Сезон 2. 16-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 2. 17-я серия
03:25 Comedy Баттл. Суперсезон. 7-я серия
04:15 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 89-я серия

В программе передач возможны изменения.









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