Программа передач СТС на 29 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 29 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



29.04.2022



05:00 Воронины. Сезон 18. 26-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 6. 4-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 277-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 279-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 280-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Тихий час

06:15 Три кота. Кто виноват?

06:20 Три кота. Аттракционы

06:25 Три кота

06:30 Три кота. Хоккей

06:35 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны

07:00 Том и Джерри

08:00 Сёстры. 19-я и 20-я серии

09:05 Заколдованная Элла

11:00 Три икса 2: Новый уровень

13:05 Уральские пельмени

19:30 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «О»

20:55 Охотники за привидениями

23:10 Призрачный патруль

01:00 Тринадцатый воин

02:35 Воронины. Сезон 18. 23-я серия

03:00 Воронины. Сезон 18. 24-я серия

03:25 Воронины. Сезон 18. 26-я серия

03:45 Воронины. Сезон 18. 19-я серия

04:10 Воронины. Сезон 18. 25-я серия

04:35 Воронины. Сезон 13. 1-я серия

04:55 Воронины. Сезон 13. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.