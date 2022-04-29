Программа передач СТС на 29 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 29 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
29.04.2022
05:00 Воронины. Сезон 18. 26-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 6. 4-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 277-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 279-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 280-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Тихий час
06:15 Три кота. Кто виноват?
06:20 Три кота. Аттракционы
06:25 Три кота
06:30 Три кота. Хоккей
06:35 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны
07:00 Том и Джерри
08:00 Сёстры. 19-я и 20-я серии
09:05 Заколдованная Элла
11:00 Три икса 2: Новый уровень
13:05 Уральские пельмени
19:30 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «О»
20:55 Охотники за привидениями
23:10 Призрачный патруль
01:00 Тринадцатый воин
02:35 Воронины. Сезон 18. 23-я серия
03:00 Воронины. Сезон 18. 24-я серия
03:25 Воронины. Сезон 18. 26-я серия
03:45 Воронины. Сезон 18. 19-я серия
04:10 Воронины. Сезон 18. 25-я серия
04:35 Воронины. Сезон 13. 1-я серия
04:55 Воронины. Сезон 13. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.