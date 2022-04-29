Программа передач Матч ТВ на 29 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 29 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
29.04.2022
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Унион Ла-Калера» (Чили) - «Сантос» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Третий тайм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия)
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Телохранитель
14:55 Новости
15:00 Телохранитель
15:55 Футбол. Еврокубки. Обзор
16:25 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Плавание. Чемпионат России. Прямой эфир из Казани
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - УНИКС (Казань). Прямой эфир
20:55 Все на Матч!
21:25 Новости
21:30 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». А. Сироткин - В. Мурашкин. Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:25 Точная ставка
00:45 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Динамо» (Москва)
02:40 Есть тема!
03:00 Новости
03:05 Всё о главном
03:35 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. Финал. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Руна» (Москва)
В программе передач возможны изменения.