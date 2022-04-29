Программа передач Матч ТВ на 29 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 29 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



29.04.2022



03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Унион Ла-Калера» (Чили) - «Сантос» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Третий тайм

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия)

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Телохранитель

14:55 Новости

15:00 Телохранитель

15:55 Футбол. Еврокубки. Обзор

16:25 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Плавание. Чемпионат России. Прямой эфир из Казани

18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - УНИКС (Казань). Прямой эфир

20:55 Все на Матч!

21:25 Новости

21:30 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». А. Сироткин - В. Мурашкин. Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:25 Точная ставка

00:45 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Динамо» (Москва)

02:40 Есть тема!

03:00 Новости

03:05 Всё о главном

03:35 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. Финал. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Руна» (Москва)



В программе передач возможны изменения.