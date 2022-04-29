Программа передач канала Звезда на 29 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 29 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



29.04.2022



04:10 Немец. 5-я и 8-я серии

07:05 На семи ветрах

09:00 Новости дня

09:20 На семи ветрах

09:45 Случай в квадрате 36-80

11:10 Слепой-2. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Слепой-2. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Слепой-2. 1-я - 4-я серии

15:10 Слепой-2. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Слепой-2. 5-я - 8-я серии

19:35 Огарева, 6

21:15 Здравствуйте, товарищи!

22:15 Новости дня

22:30 22 минуты

23:55 Случай в квадрате 36-80

01:15 Назначаешься внучкой

03:20 Свидание на млечном пути

04:50 Близнецы



В программе передач возможны изменения.