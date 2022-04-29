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Программа передач канала Звезда на 29 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на завтра, 29 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

29.04.2022

04:10 Немец. 5-я и 8-я серии
07:05 На семи ветрах
09:00 Новости дня
09:20 На семи ветрах
09:45 Случай в квадрате 36-80
11:10 Слепой-2. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Слепой-2. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Слепой-2. 1-я - 4-я серии
15:10 Слепой-2. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Слепой-2. 5-я - 8-я серии
19:35 Огарева, 6
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Новости дня
22:30 22 минуты
23:55 Случай в квадрате 36-80
01:15 Назначаешься внучкой
03:20 Свидание на млечном пути
04:50 Близнецы

В программе передач возможны изменения.









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