Программа передач Золотая коллекция на 29 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 29 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
29.04.2022
04:20 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Шесть миллионов свидетелей»
05:45 Спокойный день в конце войны
06:15 Инкогнито из Петербурга
07:50 Утренний обход
09:35 Искренне ваш
11:05 Человек ниоткуда
12:35 Пена
14:05 Валентин и Валентина
15:45 По семейным обстоятельствам
18:10 Опасно для жизни!
19:50 Берегись автомобиля
21:30 Афоня
23:10 Не может быть!
00:55 Старики-разбойники
02:20 Иван Васильевич меняет профессию
03:50 Нежданно-негаданно
В телепрограмме передач возможны изменения.