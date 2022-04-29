Программа передач Золотая коллекция на 29 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 29 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



29.04.2022





04:20 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Шесть миллионов свидетелей»

05:45 Спокойный день в конце войны

06:15 Инкогнито из Петербурга

07:50 Утренний обход

09:35 Искренне ваш

11:05 Человек ниоткуда

12:35 Пена

14:05 Валентин и Валентина

15:45 По семейным обстоятельствам

18:10 Опасно для жизни!

19:50 Берегись автомобиля

21:30 Афоня

23:10 Не может быть!

00:55 Старики-разбойники

02:20 Иван Васильевич меняет профессию

03:50 Нежданно-негаданно



В телепрограмме передач возможны изменения.