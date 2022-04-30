Программа передач Первого канала на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 30 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



30.04.2022



01:00 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Специальный репортаж

10:55 «Юстас - Алексу». Тот самый Алекс»

12:00 Новости

12:15 Статский советник

15:00 Новости

15:15 Статский советник

16:25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым

18:00 Вечерние новости

18:20 По законам военного времени. Победа! 1-я - 4-я серии

21:00 Время

21:35 По законам военного времени. Победа! 1-я - 4-я серии

23:00 Гнездо

00:55 Наедине со всеми

03:10 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.