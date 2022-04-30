Программа передач Первого канала на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 30 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
30.04.2022
01:00 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Специальный репортаж
10:55 «Юстас - Алексу». Тот самый Алекс»
12:00 Новости
12:15 Статский советник
15:00 Новости
15:15 Статский советник
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:20 По законам военного времени. Победа! 1-я - 4-я серии
21:00 Время
21:35 По законам военного времени. Победа! 1-я - 4-я серии
23:00 Гнездо
00:55 Наедине со всеми
03:10 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.