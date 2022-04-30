Программа передач НТВ на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 30 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



30.04.2022



02:45 Страховщики. «Жестокость». «Чужие деньги». «Жажда справедливости»

05:10 Мухтар. Новый след. Стрельба на дороге

05:50 Месть без права передачи

07:20 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 «Отрицатели болезней». Научное расследование Сергея Малозёмова

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 По следу монстра

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:15 Маска. «Филипп Киркоров. 55!» Специальный выпуск к юбилею

23:00 «Скажи им, кто я». К юбилею Филиппа Киркорова

00:40 Филипп Киркоров. Последний концерт в Олимпийском #ЦветНастроения

02:45 Дачный ответ

03:40 Страховщики. «Ангел-хранитель». «Выход из положения»



В программе передач возможны изменения.