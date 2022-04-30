Программа передач НТВ на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 30 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
30.04.2022
02:45 Страховщики. «Жестокость». «Чужие деньги». «Жажда справедливости»
05:10 Мухтар. Новый след. Стрельба на дороге
05:50 Месть без права передачи
07:20 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 «Отрицатели болезней». Научное расследование Сергея Малозёмова
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:15 Маска. «Филипп Киркоров. 55!» Специальный выпуск к юбилею
23:00 «Скажи им, кто я». К юбилею Филиппа Киркорова
00:40 Филипп Киркоров. Последний концерт в Олимпийском #ЦветНастроения
02:45 Дачный ответ
03:40 Страховщики. «Ангел-хранитель». «Выход из положения»
В программе передач возможны изменения.