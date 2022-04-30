Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Пятого канала на 30 апреля 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 30 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

30.04.2022

05:00 Свои. Укус на миллион
05:05 Свои. Человек в железной маске
05:40 Свои. Не сотвори себе кумира
06:20 Свои-4. Мужское воспитание
06:55 Свои-4. Выкуп
07:35 Свои-4. Утопленница в музее
08:15 Свои-4. Невидимый гость
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Владимир Высоцкий. Любовь на расстоянии
10:55 О бедном гусаре замолвите слово. 1-я серия
12:20 О бедном гусаре замолвите слово. 2-я серия
14:00 Женатый холостяк
15:40 След. Экологически чистый мертвяк
16:25 След. Кушать подано
17:15 След. Добрый доктор
18:00 След. Смерть сороки
18:45 След. 264-я с продолжением
19:30 След. Секреты мозга
20:20 След. За тремя зайцами
21:05 След. Хрупкие женщины
21:50 След. Три сумочки и два убийства
22:30 След. Иногда они возвращаются
23:15 След. На самом деле
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Кто там?
01:45 Прокурорская проверка. Неверный диагноз
02:30 Прокурорская проверка. Ловушка для беременных
03:20 Прокурорская проверка. Цветок ее тайны
04:10 Прокурорская проверка. Приемыши

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Пятого канала на 29 апреля 2022 года
  • Программа передач НТВ на 29 апреля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 28 апреля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 27 апреля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 26 апреля 2022 года
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 29 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/2 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Предлагаем вашему вниманию 10-ку самых длинных матчей в плей-офф КХЛ.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».











    Самые смешные анекдоты дня - 29 апреля 2022 года
    Расписание трансляций 27-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу
    Гороскоп на 30 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 30 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 29 апреля 2022 года
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 29 апреля
    29 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Время начала «Металлург» - ЦСКА 30 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире финал Кубка Гагарина
    Курс евро ЦБ РФ на 29 апреля 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Расписание полуфиналов чемпионата мира по снукеру 2022. Время начала, участники
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru