Программа передач Пятого канала на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 30 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
30.04.2022
05:00 Свои. Укус на миллион
05:05 Свои. Человек в железной маске
05:40 Свои. Не сотвори себе кумира
06:20 Свои-4. Мужское воспитание
06:55 Свои-4. Выкуп
07:35 Свои-4. Утопленница в музее
08:15 Свои-4. Невидимый гость
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Владимир Высоцкий. Любовь на расстоянии
10:55 О бедном гусаре замолвите слово. 1-я серия
12:20 О бедном гусаре замолвите слово. 2-я серия
14:00 Женатый холостяк
15:40 След. Экологически чистый мертвяк
16:25 След. Кушать подано
17:15 След. Добрый доктор
18:00 След. Смерть сороки
18:45 След. 264-я с продолжением
19:30 След. Секреты мозга
20:20 След. За тремя зайцами
21:05 След. Хрупкие женщины
21:50 След. Три сумочки и два убийства
22:30 След. Иногда они возвращаются
23:15 След. На самом деле
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Кто там?
01:45 Прокурорская проверка. Неверный диагноз
02:30 Прокурорская проверка. Ловушка для беременных
03:20 Прокурорская проверка. Цветок ее тайны
04:10 Прокурорская проверка. Приемыши
В программе передач возможны изменения.