Программа передач Пятого канала на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 30 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



30.04.2022



05:00 Свои. Укус на миллион

05:05 Свои. Человек в железной маске

05:40 Свои. Не сотвори себе кумира

06:20 Свои-4. Мужское воспитание

06:55 Свои-4. Выкуп

07:35 Свои-4. Утопленница в музее

08:15 Свои-4. Невидимый гость

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Владимир Высоцкий. Любовь на расстоянии

10:55 О бедном гусаре замолвите слово. 1-я серия

12:20 О бедном гусаре замолвите слово. 2-я серия

14:00 Женатый холостяк

15:40 След. Экологически чистый мертвяк

16:25 След. Кушать подано

17:15 След. Добрый доктор

18:00 След. Смерть сороки

18:45 След. 264-я с продолжением

19:30 След. Секреты мозга

20:20 След. За тремя зайцами

21:05 След. Хрупкие женщины

21:50 След. Три сумочки и два убийства

22:30 След. Иногда они возвращаются

23:15 След. На самом деле

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Кто там?

01:45 Прокурорская проверка. Неверный диагноз

02:30 Прокурорская проверка. Ловушка для беременных

03:20 Прокурорская проверка. Цветок ее тайны

04:10 Прокурорская проверка. Приемыши



В программе передач возможны изменения.