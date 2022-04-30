Программа передач ТНТ на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 30 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



30.04.2022



05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 90-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я - 18-я серии

09:00 Бузова на кухне. Сезон 2. 18-я серия

09:30 Битва пикников. 2-я серия

10:00 Универ. Новая общага. 37-я - 46-я серии

15:00 Полицейский с Рублевки. 5-я - 8-я серии

19:00 Родные

21:00 Музыкальная интуиция. 22-я серия

23:00 Холостяк. Сезон 9. 8-я серия

00:30 Человек-невидимка

02:30 Импровизация. Сезон 2. 18-я серия

03:20 Comedy Баттл. Суперсезон. 8-я серия

04:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия



В программе передач возможны изменения.