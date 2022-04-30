Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач ТНТ на 30 апреля 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 30 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

30.04.2022

05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 90-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я - 18-я серии
09:00 Бузова на кухне. Сезон 2. 18-я серия
09:30 Битва пикников. 2-я серия
10:00 Универ. Новая общага. 37-я - 46-я серии
15:00 Полицейский с Рублевки. 5-я - 8-я серии
19:00 Родные
21:00 Музыкальная интуиция. 22-я серия
23:00 Холостяк. Сезон 9. 8-я серия
00:30 Человек-невидимка
02:30 Импровизация. Сезон 2. 18-я серия
03:20 Comedy Баттл. Суперсезон. 8-я серия
04:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач СТС на 29 апреля 2022 года
  • Программа передач ТНТ на 29 апреля 2022 года
  • Программа передач ТНТ на 28 апреля 2022 года
  • Программа передач ТНТ на 27 апреля 2022 года
  • Программа передач ТНТ на 26 апреля 2022 года
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 29 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/2 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Предлагаем вашему вниманию 10-ку самых длинных матчей в плей-офф КХЛ.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».











    Самые смешные анекдоты дня - 29 апреля 2022 года
    Расписание трансляций 27-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу
    Гороскоп на 30 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 30 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 29 апреля 2022 года
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 29 апреля
    29 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Время начала «Металлург» - ЦСКА 30 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире финал Кубка Гагарина
    Курс евро ЦБ РФ на 29 апреля 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Расписание полуфиналов чемпионата мира по снукеру 2022. Время начала, участники
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru