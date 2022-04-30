Программа передач ТНТ на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 30 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
30.04.2022
05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 90-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я - 18-я серии
09:00 Бузова на кухне. Сезон 2. 18-я серия
09:30 Битва пикников. 2-я серия
10:00 Универ. Новая общага. 37-я - 46-я серии
15:00 Полицейский с Рублевки. 5-я - 8-я серии
19:00 Родные
21:00 Музыкальная интуиция. 22-я серия
23:00 Холостяк. Сезон 9. 8-я серия
00:30 Человек-невидимка
02:30 Импровизация. Сезон 2. 18-я серия
03:20 Comedy Баттл. Суперсезон. 8-я серия
04:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия
В программе передач возможны изменения.