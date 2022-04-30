Программа передач СТС на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 30 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



30.04.2022



04:55 Воронины. Сезон 13. 2-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 6. 8-я серия

05:30 Опять двойка

05:50 Ералаш. Сезон 1. 283-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 284-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 282-я серия

06:05 Фиксики. Анализ крови

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики. Драгоценность

06:25 Волшебное кольцо

06:45 Три кота. У папы на работе

06:50 Три кота. Музыкальные инструменты

06:55 Три кота. Папин телефон

07:00 Три кота. Инструкция

07:10 Три кота

07:15 Три кота

07:20 Три кота

07:25 Три кота

07:30 Том и Джерри

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Потерянный свет

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Еще картошки Криспи

08:25 Уральские пельмени

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 12-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «О»

10:25 Монстры против пришельцев

12:15 Миссия невыполнима: Последствия

15:05 Аквамен

17:45 Тайная жизнь домашних животных

19:20 Тайная жизнь домашних животных-2

21:00 Ведьмина гора

22:55 Хэнкок

00:40 Закон ночи

02:45 Воронины. Сезон 18. 19-я серия

03:10 Воронины. Сезон 18. 25-я серия

03:30 Воронины. Сезон 13. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.