Программа передач СТС на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 30 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
30.04.2022
04:55 Воронины. Сезон 13. 2-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 6. 8-я серия
05:30 Опять двойка
05:50 Ералаш. Сезон 1. 283-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 284-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 282-я серия
06:05 Фиксики. Анализ крови
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики. Драгоценность
06:25 Волшебное кольцо
06:45 Три кота. У папы на работе
06:50 Три кота. Музыкальные инструменты
06:55 Три кота. Папин телефон
07:00 Три кота. Инструкция
07:10 Три кота
07:15 Три кота
07:20 Три кота
07:25 Три кота
07:30 Том и Джерри
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Потерянный свет
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Еще картошки Криспи
08:25 Уральские пельмени
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 12-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «О»
10:25 Монстры против пришельцев
12:15 Миссия невыполнима: Последствия
15:05 Аквамен
17:45 Тайная жизнь домашних животных
19:20 Тайная жизнь домашних животных-2
21:00 Ведьмина гора
22:55 Хэнкок
00:40 Закон ночи
02:45 Воронины. Сезон 18. 19-я серия
03:10 Воронины. Сезон 18. 25-я серия
03:30 Воронины. Сезон 13. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.