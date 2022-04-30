Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Матч ТВ на 30 апреля 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 30 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

30.04.2022

03:35 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. Финал. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Руна» (Москва)
05:30 РецепТура
06:00 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее
07:05 Новости
07:10 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Спорт Тоша
09:25 «Пароль «Рыба-меч»
11:25 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир
13:25 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» - «Урал». Прямой эфир
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Бавария». Прямой эфир
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» - «Локомотив». Прямой эфир
21:35 Новости
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» - «Лацио». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Стрела» (Казань)
02:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Фонт - М. Вера. Прямой эфир из США

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Матч ТВ на 29 апреля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 28 апреля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 27 апреля 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 26 апреля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 26 апреля 2022 года
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 29 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/2 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Предлагаем вашему вниманию 10-ку самых длинных матчей в плей-офф КХЛ.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».











    Самые смешные анекдоты дня - 29 апреля 2022 года
    Расписание трансляций 27-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу
    Гороскоп на 30 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 30 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 29 апреля 2022 года
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 29 апреля
    29 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Время начала «Металлург» - ЦСКА 30 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире финал Кубка Гагарина
    Курс евро ЦБ РФ на 29 апреля 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Расписание полуфиналов чемпионата мира по снукеру 2022. Время начала, участники
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru