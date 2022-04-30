Программа передач Матч ТВ на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 30 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



30.04.2022



03:35 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. Финал. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Руна» (Москва)

05:30 РецепТура

06:00 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее

07:05 Новости

07:10 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Спорт Тоша

09:25 «Пароль «Рыба-меч»

11:25 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир

13:25 Все на Матч!

13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» - «Урал». Прямой эфир

16:00 Все на Матч!

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Бавария». Прямой эфир

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» - «Локомотив». Прямой эфир

21:35 Новости

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» - «Лацио». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Стрела» (Казань)

02:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Фонт - М. Вера. Прямой эфир из США



В программе передач возможны изменения.