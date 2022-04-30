Программа передач Матч ТВ на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 30 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
30.04.2022
03:35 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. Финал. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Руна» (Москва)
05:30 РецепТура
06:00 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее
07:05 Новости
07:10 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Спорт Тоша
09:25 «Пароль «Рыба-меч»
11:25 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Локомотив-Пенза». Прямой эфир
13:25 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» - «Урал». Прямой эфир
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Бавария». Прямой эфир
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:00 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» - «Локомотив». Прямой эфир
21:35 Новости
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» - «Лацио». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Стрела» (Казань)
02:00 Смешанные единоборства. UFC. Р. Фонт - М. Вера. Прямой эфир из США
В программе передач возможны изменения.