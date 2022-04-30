Программа передач РЕН ТВ на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 30 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
30.04.2022
05:00 Как украсть небоскреб
05:10 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:25 СОВБЕЗ
15:25 Документальный спецпроект. Провокации: кому это выгодно?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Самые сильные армии - 2022
18:00 Законопослушный гражданин
19:30 Новости
19:55 Законопослушный гражданин
20:25 Наёмник
22:35 Час истины
23:00 Новости
23:25 Час истины
01:15 Выстрел в пустоту
03:20 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.