Программа передач РЕН ТВ на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 30 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



30.04.2022



05:00 Как украсть небоскреб

05:10 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:25 СОВБЕЗ

15:25 Документальный спецпроект. Провокации: кому это выгодно?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Самые сильные армии - 2022

18:00 Законопослушный гражданин

19:30 Новости

19:55 Законопослушный гражданин

20:25 Наёмник

22:35 Час истины

23:00 Новости

23:25 Час истины

01:15 Выстрел в пустоту

03:20 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.