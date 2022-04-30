Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач канала Звезда на 30 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на завтра, 30 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

30.04.2022

04:50 Близнецы
06:10 Иван да Марья
08:00 Новости дня
08:15 Крепкий орешек
09:40 Война миров. Битва за Прибалтику
10:25 Улика из прошлого. Декабристы. Последняя тайна императора
11:05 Загадки века с Сергеем Медведевым. «Операция «Бодигард»
11:50 Не факт!
12:20 «СССР. Знак качества« с Иваном Охлобыстиным»
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Марк Бернес
13:40 Круиз-контроль. Саратов - Хвалынск
14:15 Морской бой
15:15 В двух шагах от «Рая»
16:55 Государственная граница. Фильмы 7-й и 8-й
18:00 Новости дня
18:15 «Задело!» с Николаем Петровым
18:25 Государственная граница. Фильмы 7-й и 8-й
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур
23:50 Десять фотографий. Александр Якушев
00:35 Гонка с преследованием
02:10 Убийство свидетеля
03:25 На семи ветрах

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач канала Звезда на 29 апреля 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 29 апреля 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 28 апреля 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 27 апреля 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 26 апреля 2022 года
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 29 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/2 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Предлагаем вашему вниманию 10-ку самых длинных матчей в плей-офф КХЛ.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».











    Самые смешные анекдоты дня - 29 апреля 2022 года
    Расписание трансляций 27-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу
    Гороскоп на 30 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 30 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 29 апреля 2022 года
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 29 апреля
    29 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Время начала «Металлург» - ЦСКА 30 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире финал Кубка Гагарина
    Курс евро ЦБ РФ на 29 апреля 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Расписание полуфиналов чемпионата мира по снукеру 2022. Время начала, участники
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru