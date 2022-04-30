Программа передач канала Звезда на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 30 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
30.04.2022
04:50 Близнецы
06:10 Иван да Марья
08:00 Новости дня
08:15 Крепкий орешек
09:40 Война миров. Битва за Прибалтику
10:25 Улика из прошлого. Декабристы. Последняя тайна императора
11:05 Загадки века с Сергеем Медведевым. «Операция «Бодигард»
11:50 Не факт!
12:20 «СССР. Знак качества« с Иваном Охлобыстиным»
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Марк Бернес
13:40 Круиз-контроль. Саратов - Хвалынск
14:15 Морской бой
15:15 В двух шагах от «Рая»
16:55 Государственная граница. Фильмы 7-й и 8-й
18:00 Новости дня
18:15 «Задело!» с Николаем Петровым
18:25 Государственная граница. Фильмы 7-й и 8-й
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур
23:50 Десять фотографий. Александр Якушев
00:35 Гонка с преследованием
02:10 Убийство свидетеля
03:25 На семи ветрах
В программе передач возможны изменения.