Программа передач канала Звезда на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 30 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



30.04.2022



04:50 Близнецы

06:10 Иван да Марья

08:00 Новости дня

08:15 Крепкий орешек

09:40 Война миров. Битва за Прибалтику

10:25 Улика из прошлого. Декабристы. Последняя тайна императора

11:05 Загадки века с Сергеем Медведевым. «Операция «Бодигард»

11:50 Не факт!

12:20 «СССР. Знак качества« с Иваном Охлобыстиным»

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Марк Бернес

13:40 Круиз-контроль. Саратов - Хвалынск

14:15 Морской бой

15:15 В двух шагах от «Рая»

16:55 Государственная граница. Фильмы 7-й и 8-й

18:00 Новости дня

18:15 «Задело!» с Николаем Петровым

18:25 Государственная граница. Фильмы 7-й и 8-й

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур

23:50 Десять фотографий. Александр Якушев

00:35 Гонка с преследованием

02:10 Убийство свидетеля

03:25 На семи ветрах



В программе передач возможны изменения.