Программа передач Золотая коллекция на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 30 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



30.04.2022



03:50 Нежданно-негаданно

05:10 Катала

06:25 Пес Барбос и необычный кросс

06:35 Жених с того света

07:25 Мой ласковый и нежный зверь

09:20 Яды, или Всемирная история отравлений

11:10 Сны

12:35 Кто, если не мы

14:10 Неуловимые мстители

15:35 Новые приключения неуловимых

17:05 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

19:30 Достояние республики

22:00 Зеленый фургон

00:35 Ирония судьбы, или С легким паром!

03:40 Кубанские казаки



В телепрограмме передач возможны изменения.