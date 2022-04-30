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Программа передач Золотая коллекция на 30 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 30 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

30.04.2022

03:50 Нежданно-негаданно
05:10 Катала
06:25 Пес Барбос и необычный кросс
06:35 Жених с того света
07:25 Мой ласковый и нежный зверь
09:20 Яды, или Всемирная история отравлений
11:10 Сны
12:35 Кто, если не мы
14:10 Неуловимые мстители
15:35 Новые приключения неуловимых
17:05 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
19:30 Достояние республики
22:00 Зеленый фургон
00:35 Ирония судьбы, или С легким паром!
03:40 Кубанские казаки

В телепрограмме передач возможны изменения.









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