Программа передач Золотая коллекция на 30 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 30 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
30.04.2022
03:50 Нежданно-негаданно
05:10 Катала
06:25 Пес Барбос и необычный кросс
06:35 Жених с того света
07:25 Мой ласковый и нежный зверь
09:20 Яды, или Всемирная история отравлений
11:10 Сны
12:35 Кто, если не мы
14:10 Неуловимые мстители
15:35 Новые приключения неуловимых
17:05 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
19:30 Достояние республики
22:00 Зеленый фургон
00:35 Ирония судьбы, или С легким паром!
03:40 Кубанские казаки
В телепрограмме передач возможны изменения.