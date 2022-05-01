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Программа передач Первого канала на 1 мая 2022 года


Телепрограмма Первого канала на 1 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.

01.05.2022

03:10 Россия от края до края
06:00 Новости
06:10 Хиромант. Линии судеб. 6-я и 7-я серии
07:50 «Играй, гармонь любимая!» Специальный выпуск
08:25 Часовой
08:55 Здоровье
10:00 Новости
10:15 «Легенда номер 20». К 70-летию Владислава Третьяка
11:10 «АнтиФейк»
12:00 Новости
12:15 Верные друзья
14:10 Крым. Небо Родины
15:00 Новости
15:15 Крым. Небо Родины
16:05 Оранжевые дети Третьего рейха
17:00 По законам военного времени. Победа! 5-я - 8-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 По законам военного времени. Победа! 5-я - 8-я серии
21:00 Время
22:35 Призрак
00:50 «Это вам не лезгинка...» К 95-летию со дня рождения Евгения Моргунова
01:40 Наедине со всеми
03:55 Россия от края до края

В программе передач возможны изменения.









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