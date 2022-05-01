Программа передач Первого канала на 1 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 1 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



01.05.2022



03:10 Россия от края до края

06:00 Новости

06:10 Хиромант. Линии судеб. 6-я и 7-я серии

07:50 «Играй, гармонь любимая!» Специальный выпуск

08:25 Часовой

08:55 Здоровье

10:00 Новости

10:15 «Легенда номер 20». К 70-летию Владислава Третьяка

11:10 «АнтиФейк»

12:00 Новости

12:15 Верные друзья

14:10 Крым. Небо Родины

15:00 Новости

15:15 Крым. Небо Родины

16:05 Оранжевые дети Третьего рейха

17:00 По законам военного времени. Победа! 5-я - 8-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 По законам военного времени. Победа! 5-я - 8-я серии

21:00 Время

22:35 Призрак

00:50 «Это вам не лезгинка...» К 95-летию со дня рождения Евгения Моргунова

01:40 Наедине со всеми

03:55 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.