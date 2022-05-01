Программа передач Россия 1 на 1 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 1 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



01.05.2022



04:50 Она сбила летчика

08:00 Карнавальная ночь

09:30 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:15 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт

14:00 Вести

15:15 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Майский дождь

03:05 Карнавальная ночь



В программе передач возможны изменения.