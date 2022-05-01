Программа передач Россия 1 на 1 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 1 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
01.05.2022
04:50 Она сбила летчика
08:00 Карнавальная ночь
09:30 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:15 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
14:00 Вести
15:15 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Майский дождь
03:05 Карнавальная ночь
В программе передач возможны изменения.