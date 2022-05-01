Программа передач ТВЦ на 1 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 1 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
01.05.2022
04:45 Удар властью. Уличная демократия
05:25 Петровка, 38
05:55 Золушка
07:15 Разные судьбы
09:05 Большая любовь
10:50 Москва резиновая
11:20 По семейным обстоятельствам. 1-я серия
12:30 По семейным обстоятельствам. 2-я серия
13:45 Назад в СССР. Дружба народов
14:30 Московская неделя
15:00 Граф Монте-Кристо. 1-я серия
16:45 Граф Монте-Кристо. 2-я серия
18:20 Серьга Артемиды. 1-я - 4-я серии
21:45 Песни нашего двора. 1 мая
23:00 События
23:15 Чёрная месса. 1-я - 4-я серии
02:15 Кукловод. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.