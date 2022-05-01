Программа передач ТВЦ на 1 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 1 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



01.05.2022



04:45 Удар властью. Уличная демократия

05:25 Петровка, 38

05:55 Золушка

07:15 Разные судьбы

09:05 Большая любовь

10:50 Москва резиновая

11:20 По семейным обстоятельствам. 1-я серия

12:30 По семейным обстоятельствам. 2-я серия

13:45 Назад в СССР. Дружба народов

14:30 Московская неделя

15:00 Граф Монте-Кристо. 1-я серия

16:45 Граф Монте-Кристо. 2-я серия

18:20 Серьга Артемиды. 1-я - 4-я серии

21:45 Песни нашего двора. 1 мая

23:00 События

23:15 Чёрная месса. 1-я - 4-я серии

02:15 Кукловод. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.