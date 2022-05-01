Программа передач НТВ на 1 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 1 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



01.05.2022



03:40 Страховщики. «Ангел-хранитель». «Выход из положения»

05:10 Мой дом - моя крепость

06:45 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:40 Маска. «Финал»

00:20 Битва

01:45 Их нравы

02:25 Страховщики. «Угон по-крупному». «Курьер». «Случай в деревне»

04:45 Сибиряк



В программе передач возможны изменения.