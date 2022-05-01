Программа передач НТВ на 1 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 1 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
01.05.2022
03:40 Страховщики. «Ангел-хранитель». «Выход из положения»
05:10 Мой дом - моя крепость
06:45 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:40 Маска. «Финал»
00:20 Битва
01:45 Их нравы
02:25 Страховщики. «Угон по-крупному». «Курьер». «Случай в деревне»
04:45 Сибиряк
В программе передач возможны изменения.