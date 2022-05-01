Программа передач Пятого канала на 1 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 1 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
01.05.2022
05:00 Женатый холостяк
06:20 Тени исчезают в полдень. 1-я серия - «Красная Марья»
07:40 Тени исчезают в полдень. 2-я серия - «Пришлые люди»
09:00 Тени исчезают в полдень. 3-я серия - «Горькое счастье»
10:20 Тени исчезают в полдень. 4-я серия - «Марьин утёс»
11:45 Тени исчезают в полдень. 5-я серия - «Речные звёзды»
13:00 Тени исчезают в полдень. 6-я серия - «Трудная зима»
14:15 Тени исчезают в полдень. 7-я серия - «Захар Большаков»
15:30 Настоятель
17:20 Настоятель-2
19:10 Ворошиловский стрелок
21:00 Последний бой. 1-я - 4-я серии
01:15 Десантура. Никто кроме нас. 1-я - 5-я серии
В программе передач возможны изменения.