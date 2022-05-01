Программа передач Пятого канала на 1 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 1 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



01.05.2022



05:00 Женатый холостяк

06:20 Тени исчезают в полдень. 1-я серия - «Красная Марья»

07:40 Тени исчезают в полдень. 2-я серия - «Пришлые люди»

09:00 Тени исчезают в полдень. 3-я серия - «Горькое счастье»

10:20 Тени исчезают в полдень. 4-я серия - «Марьин утёс»

11:45 Тени исчезают в полдень. 5-я серия - «Речные звёзды»

13:00 Тени исчезают в полдень. 6-я серия - «Трудная зима»

14:15 Тени исчезают в полдень. 7-я серия - «Захар Большаков»

15:30 Настоятель

17:20 Настоятель-2

19:10 Ворошиловский стрелок

21:00 Последний бой. 1-я - 4-я серии

01:15 Десантура. Никто кроме нас. 1-я - 5-я серии



В программе передач возможны изменения.