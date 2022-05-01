Программа передач ТНТ на 1 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 1 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



01.05.2022



04:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия

05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 22-я - 24-я серии

09:00 Перезагрузка. 502-я серия

09:30 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я - 28-я серии

13:45 Родные

15:30 Яйцо Фаберже

17:10 Честный развод

19:00 Звезды в Африке. 25-я серия

20:30 Афера

23:00 Женский Стендап. 38-я серия

00:00 Музыкальная интуиция. 22-я серия

01:45 Импровизация. Сезон 2. 19-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 2. 20-я серия

03:20 Comedy Баттл. Суперсезон. 9-я серия

04:05 Открытый микрофон. Сезон 5. 93-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия



В программе передач возможны изменения.