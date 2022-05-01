Программа передач ТНТ на 1 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 1 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
01.05.2022
04:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 22-я - 24-я серии
09:00 Перезагрузка. 502-я серия
09:30 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я - 28-я серии
13:45 Родные
15:30 Яйцо Фаберже
17:10 Честный развод
19:00 Звезды в Африке. 25-я серия
20:30 Афера
23:00 Женский Стендап. 38-я серия
00:00 Музыкальная интуиция. 22-я серия
01:45 Импровизация. Сезон 2. 19-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 2. 20-я серия
03:20 Comedy Баттл. Суперсезон. 9-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 5. 93-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия
В программе передач возможны изменения.