Программа передач СТС на 1 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 1 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
01.05.2022
04:40 Воронины. Сезон 13. 4-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 6. 10-я серия
05:25 Остров ошибок
05:50 Ералаш. Сезон 1. 286-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 287-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 289-я серия
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Пес в сапогах
06:45 Три кота. Ранняя пташка
06:50 Три кота. Коржик звезда
06:55 Три кота. Только спокойствие
07:00 Три кота
07:05 Три кота
07:15 Три кота. Договор
07:20 Три кота. Каша на завтрак
07:25 Три кота. Старые вещи по-новому
07:30 Царевны. Как взрослая
07:40 Царевны. Важные дела
07:50 Царевны. Любимая игрушка
07:55 Забавные истории
08:10 Монстры против пришельцев
09:55 Двое: я и моя тень
11:55 Охотники за привидениями
14:05 Ведьмина гора
16:00 Тайная жизнь домашних животных
17:35 Тайная жизнь домашних животных-2
19:10 Душа
21:00 Убийство в Восточном экспрессе
23:05 Меч короля Артура
01:35 Тринадцатый воин
03:15 Воронины. Сезон 13. 3-я - 7-я серии
В программе передач возможны изменения.