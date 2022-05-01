Программа передач СТС на 1 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 1 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



01.05.2022



04:40 Воронины. Сезон 13. 4-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 6. 10-я серия

05:25 Остров ошибок

05:50 Ералаш. Сезон 1. 286-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 287-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 289-я серия

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Пес в сапогах

06:45 Три кота. Ранняя пташка

06:50 Три кота. Коржик звезда

06:55 Три кота. Только спокойствие

07:00 Три кота

07:05 Три кота

07:15 Три кота. Договор

07:20 Три кота. Каша на завтрак

07:25 Три кота. Старые вещи по-новому

07:30 Царевны. Как взрослая

07:40 Царевны. Важные дела

07:50 Царевны. Любимая игрушка

07:55 Забавные истории

08:10 Монстры против пришельцев

09:55 Двое: я и моя тень

11:55 Охотники за привидениями

14:05 Ведьмина гора

16:00 Тайная жизнь домашних животных

17:35 Тайная жизнь домашних животных-2

19:10 Душа

21:00 Убийство в Восточном экспрессе

23:05 Меч короля Артура

01:35 Тринадцатый воин

03:15 Воронины. Сезон 13. 3-я - 7-я серии



В программе передач возможны изменения.