Программа передач Матч ТВ на 1 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 1 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
01.05.2022
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - Дж. Риггс. Прямой эфир из США
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Телохранитель
11:25 Контракт на убийство
13:25 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» - «Крылья Советов». Прямой эфир
15:55 Хоккей. Выставочный матч. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
18:15 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» - ЦСКА. Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Болонья». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее
01:40 Андрес Иньеста. Неожиданный герой
03:30 Новости
03:35 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. Финал. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Руна» (Москва)
В программе передач возможны изменения.