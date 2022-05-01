Программа передач Матч ТВ на 1 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 1 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



01.05.2022



05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - Дж. Риггс. Прямой эфир из США

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:30 Новости

09:35 Телохранитель

11:25 Контракт на убийство

13:25 Все на Матч!

13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» - «Крылья Советов». Прямой эфир

15:55 Хоккей. Выставочный матч. Россия - Белоруссия. Прямой эфир

18:15 Все на Матч!

18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» - ЦСКА. Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Болонья». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее

01:40 Андрес Иньеста. Неожиданный герой

03:30 Новости

03:35 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. Финал. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Руна» (Москва)



В программе передач возможны изменения.