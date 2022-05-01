Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Матч ТВ на 1 мая 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 1 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

01.05.2022

05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - Дж. Риггс. Прямой эфир из США
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:30 Новости
09:35 Телохранитель
11:25 Контракт на убийство
13:25 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» - «Крылья Советов». Прямой эфир
15:55 Хоккей. Выставочный матч. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
18:15 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» - ЦСКА. Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Болонья». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее
01:40 Андрес Иньеста. Неожиданный герой
03:30 Новости
03:35 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. Финал. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Руна» (Москва)

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Матч ТВ на 30 апреля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 29 апреля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 28 апреля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 27 апреля 2022 года
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 30 апреля 2022 по каналам ТВ
    •




    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 780. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 21 шайбы.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.











    Где находится Брянск на карте России, карта Брянской области
    Погода в Москве на 1 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Самые смешные анекдоты дня - 30 апреля 2022 года
    Расписание трансляций 27-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 30 апреля
    Гороскоп на 1 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 1 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 30 апреля 2022 года
    30 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Карта Украины с областями и городами на русском, карты ДНР и ЛНР
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru