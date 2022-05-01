Программа передач канала Звезда на 1 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 1 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
01.05.2022
03:25 На семи ветрах
05:10 Алексей Леонов. Прыжок в космос
06:00 Оружие Победы
06:10 Крепкий орешек
07:30 22 минуты
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
10:30 Военная приёмка
11:15 Секретные материалы. Секрет на миллион. Алмазная сделка века
12:00 Код доступа. Джеймс Бонд. Не в кино, а в политике
12:40 Легенды армии с Александром Маршалом. Константин Симонов
13:25 Главный день. Фильм «Офицеры»
14:05 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я - 4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
20:00 СССР. Знак качества
23:00 Фетисов
23:45 Укрощение огня
02:35 Освобождение
03:35 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.