Программа передач канала Звезда на 1 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 1 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



01.05.2022



03:25 На семи ветрах

05:10 Алексей Леонов. Прыжок в космос

06:00 Оружие Победы

06:10 Крепкий орешек

07:30 22 минуты

09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым

10:30 Военная приёмка

11:15 Секретные материалы. Секрет на миллион. Алмазная сделка века

12:00 Код доступа. Джеймс Бонд. Не в кино, а в политике

12:40 Легенды армии с Александром Маршалом. Константин Симонов

13:25 Главный день. Фильм «Офицеры»

14:05 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я - 4-я серии

18:00 Главное с Ольгой Беловой

20:00 СССР. Знак качества

23:00 Фетисов

23:45 Укрощение огня

02:35 Освобождение

03:35 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.