Программа передач Золотая коллекция на 1 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 1 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
01.05.2022
03:40 Кубанские казаки
05:25 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
06:40 Калина красная
08:35 Покровские ворота
11:05 Любовь и голуби
13:00 Место встречи изменить нельзя
19:55 Иван Васильевич меняет профессию
21:35 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
23:15 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
00:45 Вокзал для двоих
03:00 О бедном гусаре замолвите слово
В телепрограмме передач возможны изменения.