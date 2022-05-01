Программа передач Золотая коллекция на 1 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 1 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



01.05.2022



03:40 Кубанские казаки

05:25 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

06:40 Калина красная

08:35 Покровские ворота

11:05 Любовь и голуби

13:00 Место встречи изменить нельзя

19:55 Иван Васильевич меняет профессию

21:35 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

23:15 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

00:45 Вокзал для двоих

03:00 О бедном гусаре замолвите слово



В телепрограмме передач возможны изменения.