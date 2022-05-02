Программа передач Первого канала на 2 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 2 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
02.05.2022
03:55 Россия от края до края
05:40 Хиромант. Линии судеб. 8-я и 9-я серии
06:00 Новости
06:10 Хиромант. Линии судеб. 8-я и 9-я серии
07:30 Егерь
09:20 «Ураза-Байрам«. Трансляция из Уфимской соборной мечети
10:00 Новости
10:15 Информационный канал
12:00 Новости
12:20 «Мы старались беречь друг друга». К 85-летию Светланы Немоляевой
13:20 Весна на Заречной улице
15:00 Новости
15:15 Александр Панкратов-Черный. По законам военного времени
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «По законам военного времени«. Новые серии. 1-я и 2-я серии
23:35 «Для всех я стал Фоксом». К 90-летию со дня рождения Александра Белявского
00:30 «Мы старались беречь друг друга». К 85-летию Светланы Немоляевой
01:20 Наедине со всеми
03:30 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.