Программа передач Первого канала на 2 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 2 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



02.05.2022



03:55 Россия от края до края

05:40 Хиромант. Линии судеб. 8-я и 9-я серии

06:00 Новости

06:10 Хиромант. Линии судеб. 8-я и 9-я серии

07:30 Егерь

09:20 «Ураза-Байрам«. Трансляция из Уфимской соборной мечети

10:00 Новости

10:15 Информационный канал

12:00 Новости

12:20 «Мы старались беречь друг друга». К 85-летию Светланы Немоляевой

13:20 Весна на Заречной улице

15:00 Новости

15:15 Александр Панкратов-Черный. По законам военного времени

16:35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «По законам военного времени«. Новые серии. 1-я и 2-я серии

23:35 «Для всех я стал Фоксом». К 90-летию со дня рождения Александра Белявского

00:30 «Мы старались беречь друг друга». К 85-летию Светланы Немоляевой

01:20 Наедине со всеми

03:30 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.