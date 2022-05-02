Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Первого канала на 2 мая 2022 года


Телепрограмма Первого канала на 2 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.

02.05.2022

03:55 Россия от края до края
05:40 Хиромант. Линии судеб. 8-я и 9-я серии
06:00 Новости
06:10 Хиромант. Линии судеб. 8-я и 9-я серии
07:30 Егерь
09:20 «Ураза-Байрам«. Трансляция из Уфимской соборной мечети
10:00 Новости
10:15 Информационный канал
12:00 Новости
12:20 «Мы старались беречь друг друга». К 85-летию Светланы Немоляевой
13:20 Весна на Заречной улице
15:00 Новости
15:15 Александр Панкратов-Черный. По законам военного времени
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «По законам военного времени«. Новые серии. 1-я и 2-я серии
23:35 «Для всех я стал Фоксом». К 90-летию со дня рождения Александра Белявского
00:30 «Мы старались беречь друг друга». К 85-летию Светланы Немоляевой
01:20 Наедине со всеми
03:30 Россия от края до края

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Первого канала на 1 мая 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 30 апреля 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 29 апреля 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 29 апреля 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 28 апреля 2022 года
    •




    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.











    Где находится Одесса на карте Украины, карта Одессы
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 1 мая 2022: сколько заболевших
    Погода в Москве на 2 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Самые смешные анекдоты дня - 1 мая 2022 года
    Гороскоп на 2 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на май 2022 года
    Какой праздник 2 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 1 мая 2022 года
    1 мая 2022 - какой знак зодиака
    Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru