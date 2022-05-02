Программа передач Россия 1 на 2 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 2 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



02.05.2022



05:00 Деревенская история

09:00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети

09:55 По секрету всему свету

10:15 Сто к одному

11:00 Вести

12:15 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

14:00 Вести

14:55 Акушерка. Новая жизнь. 1-я серия

16:00 Акушерка. Новая жизнь. 2-я серия

17:00 Вести

17:55 Акушерка. Новая жизнь. 3-я серия

19:00 Акушерка. Новая жизнь. 4-я серия

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Золотой папа

01:20 Любовь по найму



В программе передач возможны изменения.