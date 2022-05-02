Программа передач Россия 1 на 2 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 2 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
02.05.2022
05:00 Деревенская история
09:00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети
09:55 По секрету всему свету
10:15 Сто к одному
11:00 Вести
12:15 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
14:00 Вести
14:55 Акушерка. Новая жизнь. 1-я серия
16:00 Акушерка. Новая жизнь. 2-я серия
17:00 Вести
17:55 Акушерка. Новая жизнь. 3-я серия
19:00 Акушерка. Новая жизнь. 4-я серия
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Золотой папа
01:20 Любовь по найму
В программе передач возможны изменения.