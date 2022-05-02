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Программа передач ТВЦ на 2 мая 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 2 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

02.05.2022

04:15 Кукловод. 4-я серия
05:05 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...»
05:55 Сестра его дворецкого
07:25 Православная энциклопедия
07:55 Фактор жизни
08:20 По семейным обстоятельствам. 1-я серия
09:33 По семейным обстоятельствам. 2-я серия
10:50 Москва резиновая
11:20 Золотая мина. 1-я серия
12:29 Золотая мина. 2-я серия
13:45 Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив
14:30 События
14:45 «Салат весенний». Юмористический концерт
15:40 Укрощение строптивого
17:30 Пояс Ориона. 1-я - 4-я серии
21:00 Кукольный домик. 1-я - 4-я серии
00:05 События
00:20 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве». 1-я - 4-я серии
03:20 Третий рейх: последние дни. Почему они так долго сопротивлялись
04:00 Назад в СССР. Дружба народов
04:40 Актёрские драмы. Борьба за роль

В программе передач возможны изменения.









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