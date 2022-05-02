Программа передач ТВЦ на 2 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 2 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



02.05.2022



04:15 Кукловод. 4-я серия

05:05 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...»

05:55 Сестра его дворецкого

07:25 Православная энциклопедия

07:55 Фактор жизни

08:20 По семейным обстоятельствам. 1-я серия

09:33 По семейным обстоятельствам. 2-я серия

10:50 Москва резиновая

11:20 Золотая мина. 1-я серия

12:29 Золотая мина. 2-я серия

13:45 Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив

14:30 События

14:45 «Салат весенний». Юмористический концерт

15:40 Укрощение строптивого

17:30 Пояс Ориона. 1-я - 4-я серии

21:00 Кукольный домик. 1-я - 4-я серии

00:05 События

00:20 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве». 1-я - 4-я серии

03:20 Третий рейх: последние дни. Почему они так долго сопротивлялись

04:00 Назад в СССР. Дружба народов

04:40 Актёрские драмы. Борьба за роль



В программе передач возможны изменения.