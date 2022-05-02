Программа передач НТВ на 2 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 2 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
02.05.2022
04:45 Сибиряк
06:20 Любить по-русски
08:00 Сегодня
08:20 Любить по-русски-2
10:00 Сегодня
10:20 Любить по-русски-3. Губернатор
12:10 Динозавр. 1-я - 10-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Динозавр. 1-я - 10-я серии
19:00 Сегодня
19:35 Динозавр. 1-я - 10-я серии
22:00 «Будут все!» Юбилейный концерт Виктора Дробыша
00:30 Первый парень на деревне
04:00 Агентство скрытых камер
В программе передач возможны изменения.