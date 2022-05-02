Программа передач НТВ на 2 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 2 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



02.05.2022



04:45 Сибиряк

06:20 Любить по-русски

08:00 Сегодня

08:20 Любить по-русски-2

10:00 Сегодня

10:20 Любить по-русски-3. Губернатор

12:10 Динозавр. 1-я - 10-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Динозавр. 1-я - 10-я серии

19:00 Сегодня

19:35 Динозавр. 1-я - 10-я серии

22:00 «Будут все!» Юбилейный концерт Виктора Дробыша

00:30 Первый парень на деревне

04:00 Агентство скрытых камер



В программе передач возможны изменения.