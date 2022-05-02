Программа передач Пятого канала на 2 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 2 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
02.05.2022
05:00 Десантура. Никто кроме нас. 5-я - 8-я серии
08:25 Условный мент-3. Истинный облик
09:20 Условный мент-3. Борьба без правил
10:05 Условный мент-3. Товарищи по оружию
11:00 Условный мент-3. Добрый вечер, сударыня
11:55 Условный мент-3. Грабь награбленное
12:40 Условный мент-3. Три грации
13:35 Условный мент-3. Смертельный диагноз
14:25 Условный мент-3. Крутой поворот
15:20 Наставник. 1-я - 4-я серии
19:00 Барсы. 1-я - 4-я серии
22:35 Турист
00:25 Настоятель
02:15 О бедном гусаре замолвите слово. 1-я серия
03:30 О бедном гусаре замолвите слово. 2-я серия
04:50 Мое родное. Рок-н-ролл
В программе передач возможны изменения.