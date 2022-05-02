Программа передач Пятого канала на 2 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 2 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



02.05.2022



05:00 Десантура. Никто кроме нас. 5-я - 8-я серии

08:25 Условный мент-3. Истинный облик

09:20 Условный мент-3. Борьба без правил

10:05 Условный мент-3. Товарищи по оружию

11:00 Условный мент-3. Добрый вечер, сударыня

11:55 Условный мент-3. Грабь награбленное

12:40 Условный мент-3. Три грации

13:35 Условный мент-3. Смертельный диагноз

14:25 Условный мент-3. Крутой поворот

15:20 Наставник. 1-я - 4-я серии

19:00 Барсы. 1-я - 4-я серии

22:35 Турист

00:25 Настоятель

02:15 О бедном гусаре замолвите слово. 1-я серия

03:30 О бедном гусаре замолвите слово. 2-я серия

04:50 Мое родное. Рок-н-ролл



В программе передач возможны изменения.