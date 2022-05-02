Программа передач ТНТ на 2 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 2 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
02.05.2022
04:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я - 34-я серии
10:00 Звезды в Африке
11:30 Афера
14:00 Жуки. 1-я - 16-я серии
22:00 Мир! Дружба! Жвачка! 1-я серия
23:00 Мир! Дружба! Жвачка! 2-я серия
00:00 Закон каменных джунглей. Сезон 1. 1-я серия
00:55 Закон каменных джунглей. Сезон 1. 2-я серия
01:40 Такое Кино!
02:10 Импровизация. 21-я серия
03:00 Импровизация. 22-я серия
03:45 Comedy Баттл. Суперсезон. 10-я серия
04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия
В программе передач возможны изменения.