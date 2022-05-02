Программа передач ТНТ на 2 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 2 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



02.05.2022



04:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я - 34-я серии

10:00 Звезды в Африке

11:30 Афера

14:00 Жуки. 1-я - 16-я серии

22:00 Мир! Дружба! Жвачка! 1-я серия

23:00 Мир! Дружба! Жвачка! 2-я серия

00:00 Закон каменных джунглей. Сезон 1. 1-я серия

00:55 Закон каменных джунглей. Сезон 1. 2-я серия

01:40 Такое Кино!

02:10 Импровизация. 21-я серия

03:00 Импровизация. 22-я серия

03:45 Comedy Баттл. Суперсезон. 10-я серия

04:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия



В программе передач возможны изменения.