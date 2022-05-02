Программа передач СТС на 2 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 2 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



02.05.2022



04:50 Воронины. Сезон 13. 7-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 6. 12-я серия

05:25 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 290-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 291-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. В гостях у Горчицы

06:10 Три кота. Сюрприз для мамы

06:15 Три кота

06:20 Три кота

06:25 Рождественские истории

06:50 Забавные истории

07:00 Том и Джерри

08:25 Тролли

10:15 Тролли. Мировой тур

11:55 Кот в сапогах

13:35 Шрек

15:20 Шрек-2

17:00 Шрэк Третий

18:45 Шрэк навсегда

20:25 Шазам!

23:00 The Тёлки. Сезон 1. 1-я серия

23:40 The Тёлки. Сезон 1. 2-я серия

00:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 17-я серия

01:05 Закон ночи

03:20 Воронины. Сезон 13. 5-я - 9-я серии



В программе передач возможны изменения.