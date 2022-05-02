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Программа передач СТС на 2 мая 2022 года


Телепрограмма СТС на 2 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

02.05.2022

04:50 Воронины. Сезон 13. 7-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 6. 12-я серия
05:25 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 290-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 291-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. В гостях у Горчицы
06:10 Три кота. Сюрприз для мамы
06:15 Три кота
06:20 Три кота
06:25 Рождественские истории
06:50 Забавные истории
07:00 Том и Джерри
08:25 Тролли
10:15 Тролли. Мировой тур
11:55 Кот в сапогах
13:35 Шрек
15:20 Шрек-2
17:00 Шрэк Третий
18:45 Шрэк навсегда
20:25 Шазам!
23:00 The Тёлки. Сезон 1. 1-я серия
23:40 The Тёлки. Сезон 1. 2-я серия
00:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 17-я серия
01:05 Закон ночи
03:20 Воронины. Сезон 13. 5-я - 9-я серии

В программе передач возможны изменения.









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