Программа передач Матч ТВ на 2 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 2 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



02.05.2022



03:35 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. Финал. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Руна» (Москва)

05:30 Жизнь после спорта. Денис Лебедев

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Земляк

12:00 Новости

12:05 Гонщик

14:15 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор

15:05 Новости

15:10 Все на Матч!

15:55 Хоккей. Выставочный матч. Россия - Белоруссия. Прямой эфир

18:20 Новости

18:25 Мини-футбол. Чемпионат России. 1/4 финала. КПРФ (Москва) - «Тюмень». Прямой эфир

20:20 Громко

21:20 Новости

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Айнтрахт». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:15 Тотальный футбол

00:45 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Менхенгладбах) - «Лейпциг»

02:30 Лёгкая атлетика. Эстафета «Весна Победы»

03:05 Новости

03:10 Хоккей на траве. Кубок России. Финал



В программе передач возможны изменения.