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Программа передач Матч ТВ на 2 мая 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 2 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

02.05.2022

03:35 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. Финал. «Уралмаш» (Екатеринбург) - «Руна» (Москва)
05:30 Жизнь после спорта. Денис Лебедев
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Земляк
12:00 Новости
12:05 Гонщик
14:15 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
15:55 Хоккей. Выставочный матч. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
18:20 Новости
18:25 Мини-футбол. Чемпионат России. 1/4 финала. КПРФ (Москва) - «Тюмень». Прямой эфир
20:20 Громко
21:20 Новости
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Айнтрахт». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:15 Тотальный футбол
00:45 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Менхенгладбах) - «Лейпциг»
02:30 Лёгкая атлетика. Эстафета «Весна Победы»
03:05 Новости
03:10 Хоккей на траве. Кубок России. Финал

В программе передач возможны изменения.









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