Программа передач канала Звезда на 2 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 2 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



02.05.2022



03:35 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Дело Румянцева

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:15 Сделано в СССР

13:30 Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»

14:15 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Освобождение

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 Загадки века с Сергеем Медведевым. Кремль и мемуары маршала Жукова

23:15 Дело Румянцева

00:55 В добрый час

02:35 Второй. Герман Титов

03:15 Сделано в СССР

03:30 Смерть шпионам! 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.