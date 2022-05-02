Программа передач канала Звезда на 2 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 2 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
02.05.2022
03:35 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Дело Румянцева
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:15 Сделано в СССР
13:30 Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»
14:15 Смерть шпионам! 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Освобождение
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Загадки века с Сергеем Медведевым. Кремль и мемуары маршала Жукова
23:15 Дело Румянцева
00:55 В добрый час
02:35 Второй. Герман Титов
03:15 Сделано в СССР
03:30 Смерть шпионам! 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.