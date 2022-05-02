Программа передач Золотая коллекция на 2 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 2 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
02.05.2022
03:00 О бедном гусаре замолвите слово
05:40 Кубанские казаки
07:25 Спокойный день в конце войны
08:00 Испытатель
08:25 Женитьба Бальзаминова
10:00 Большая перемена
14:55 Афоня
16:35 Экипаж
19:05 Любовь и голуби
21:00 Москва слезам не верит
23:45 Девчата
01:25 Осенний марафон
02:50 Жених с того света
03:40 Золотой теленок
В телепрограмме передач возможны изменения.