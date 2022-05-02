Программа передач Золотая коллекция на 2 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 2 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



02.05.2022



03:00 О бедном гусаре замолвите слово

05:40 Кубанские казаки

07:25 Спокойный день в конце войны

08:00 Испытатель

08:25 Женитьба Бальзаминова

10:00 Большая перемена

14:55 Афоня

16:35 Экипаж

19:05 Любовь и голуби

21:00 Москва слезам не верит

23:45 Девчата

01:25 Осенний марафон

02:50 Жених с того света

03:40 Золотой теленок



В телепрограмме передач возможны изменения.