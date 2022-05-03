Программа передач Первого канала на 3 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 3 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



03.05.2022



03:30 Россия от края до края

05:50 Хиромант. Линии судеб. 10-я - 12-я серии

06:00 Новости

06:10 Хиромант. Линии судеб. 10-я - 12-я серии

08:30 «Небесный тихоход». Кино в цвете

10:00 Новости

10:15 Информационный канал

12:00 Новости

12:20 «Владимир Этуш. «Все, что нажито непосильным трудом»

13:15 Белорусский вокзал

15:00 Новости

15:15 Стряпуха

16:30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «По законам военного времени». Новые серии. 3-я и 4-я серии

23:40 «Владимир Этуш. «Все, что нажито непосильным трудом»

00:40 «Татьяна Самойлова. «Ее слез никто не видел»

01:25 Наедине со всеми

02:50 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.