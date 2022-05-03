Программа передач Первого канала на 3 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 3 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
03.05.2022
03:30 Россия от края до края
05:50 Хиромант. Линии судеб. 10-я - 12-я серии
06:00 Новости
06:10 Хиромант. Линии судеб. 10-я - 12-я серии
08:30 «Небесный тихоход». Кино в цвете
10:00 Новости
10:15 Информационный канал
12:00 Новости
12:20 «Владимир Этуш. «Все, что нажито непосильным трудом»
13:15 Белорусский вокзал
15:00 Новости
15:15 Стряпуха
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «По законам военного времени». Новые серии. 3-я и 4-я серии
23:40 «Владимир Этуш. «Все, что нажито непосильным трудом»
00:40 «Татьяна Самойлова. «Ее слез никто не видел»
01:25 Наедине со всеми
02:50 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.