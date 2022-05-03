Программа передач Россия 1 на 3 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 3 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
03.05.2022
05:30 Бывшие
09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:15 От печали до радости
14:00 Вести
15:05 Акушерка. Новая жизнь. 5-я серия
16:05 Акушерка. Новая жизнь. 6-я серия
17:00 Вести
18:05 Акушерка. Новая жизнь. 7-я серия
19:05 Акушерка. Новая жизнь. 8-я серия
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Хрустальное счастье
00:55 Новая жизнь Маши Соленовой
В программе передач возможны изменения.