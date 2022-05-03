Программа передач Россия 1 на 3 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 3 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



03.05.2022



05:30 Бывшие

09:20 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:15 От печали до радости

14:00 Вести

15:05 Акушерка. Новая жизнь. 5-я серия

16:05 Акушерка. Новая жизнь. 6-я серия

17:00 Вести

18:05 Акушерка. Новая жизнь. 7-я серия

19:05 Акушерка. Новая жизнь. 8-я серия

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Хрустальное счастье

00:55 Новая жизнь Маши Соленовой



В программе передач возможны изменения.