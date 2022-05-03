Программа передач ТВЦ на 3 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 3 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
03.05.2022
04:40 Актёрские драмы. Борьба за роль
05:20 Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом
06:05 Любимое кино. Верные друзья
06:30 Большая любовь
08:00 Граф Монте-Кристо. 1-я серия
09:44 Граф Монте-Кристо. 2-я серия
11:20 Жан Маре. Игры с любовью и смертью
12:00 Не может быть!
13:45 Назад в СССР. Страсти по дефициту
14:30 События
14:45 Гений
17:25 Камея из Ватикана. 1-я - 4-я серии
20:40 Чёрная вдова. 1-я - 4-я серии
23:50 События
00:05 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 1-я серия
00:52 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 2-я серия
01:35 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало», 1-я серия
02:19 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало», 2-я серия
03:05 Третий рейх: последние дни. Фильм 2-й. «Ненужные герои. Немецкое сопротивление»
03:45 Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив
04:25 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка
В программе передач возможны изменения.