Программа передач ТВЦ на 3 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 3 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



03.05.2022



04:40 Актёрские драмы. Борьба за роль

05:20 Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом

06:05 Любимое кино. Верные друзья

06:30 Большая любовь

08:00 Граф Монте-Кристо. 1-я серия

09:44 Граф Монте-Кристо. 2-я серия

11:20 Жан Маре. Игры с любовью и смертью

12:00 Не может быть!

13:45 Назад в СССР. Страсти по дефициту

14:30 События

14:45 Гений

17:25 Камея из Ватикана. 1-я - 4-я серии

20:40 Чёрная вдова. 1-я - 4-я серии

23:50 События

00:05 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 1-я серия

00:52 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 2-я серия

01:35 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало», 1-я серия

02:19 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало», 2-я серия

03:05 Третий рейх: последние дни. Фильм 2-й. «Ненужные герои. Немецкое сопротивление»

03:45 Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив

04:25 Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка



В программе передач возможны изменения.