Программа передач НТВ на 3 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 3 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
03.05.2022
04:50 Битва
06:05 Петрович
07:45 Мужские каникулы
08:00 Сегодня
08:15 Мужские каникулы
10:00 Сегодня
10:20 Мужские каникулы
11:40 Афоня
13:10 Динозавр-2. 1-я - 10-я серии
16:00 Сегодня
16:15 Динозавр-2. 1-я - 10-я серии
19:00 Сегодня
19:35 Динозавр-2. 1-я - 10-я серии
22:20 Все звезды майским вечером
23:40 Афоня
01:10 Мужские каникулы
04:15 Агентство скрытых камер
В программе передач возможны изменения.