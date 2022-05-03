Программа передач НТВ на 3 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 3 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



03.05.2022



04:50 Битва

06:05 Петрович

07:45 Мужские каникулы

08:00 Сегодня

08:15 Мужские каникулы

10:00 Сегодня

10:20 Мужские каникулы

11:40 Афоня

13:10 Динозавр-2. 1-я - 10-я серии

16:00 Сегодня

16:15 Динозавр-2. 1-я - 10-я серии

19:00 Сегодня

19:35 Динозавр-2. 1-я - 10-я серии

22:20 Все звезды майским вечером

23:40 Афоня

01:10 Мужские каникулы

04:15 Агентство скрытых камер



В программе передач возможны изменения.